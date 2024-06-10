حمدي فراج يكتب لوطن: مرحلة التوحش في ظل غياب الحدود بين المجزرة والمفخرة



لم يكن مهما ما قاله نتنياهو عن تحرير أربعة من مختطفيه، من أنها عملية ناجحة نوعية معقدة بطولية.. الخ، فهو في التحليل الأخير رئيس الوزراء وحكومة حرب الإبادة التي دخلت شهرها التاسع دون ان يبدو لها ملمح واحد من ملامح الانتصار "المطلق" وتحقيق أهدافها "أهدافه"، بل من الواضح انه كما لو أنه كان ينتظر بفارغ الصبر شيئا من هذا القبيل يضحك به على نفسه ومن بعد على شعبه من انه انتصر او على الأقل بدأ مشوار الانتصار بعد طول انتظار وبعد سلسلة طويلة وعديدة من الخيبات والهزائم الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ، الداخلية والإقليمية والدولية ، حتى وصل الامر ان يصار لاعتقاله شخصيا بتهمة "مجرم حرب" ، ويتم اعتماد جيشه على قائمة العار الأممية في قتل أطفال فلسطين.

الأكثر أهمية و ملحوظية من ردة فعل نتنياهو ، كانت ردة فعل الرئيس الأمريكي بايدن في صحبة الرئيس الفرنسي ماكرون في قصر الاليزيه، حيث أشادا بعملية "الإنقاذ الآمن" التي راح في جريرتها الآمنة نحو ألف شخص بين شهيد و جريح (276 شهيدا و 698 جريحا) . أكثر من عدد ضحايا مجازر كفر قاسم و دير ياسين وقبية مجتمعات . أي انقاذ آمن هذا الذي يدفع فيه 69 انسانا حياتهم مقابل كل مخطوف ؟ يصدر هذا الكلام البذيء المفضوح الطافح بالدم والعنصرية عن زعيمين كبيرين لأمتين عظيمتين ، الأول سليل الحرية و الديمقراطية ، و الثاني سليل "الاخاء و المساواة" . بل قيل أن الجيش الأمريكي شارك في المجزرة المشهودة ، و نقل عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لموقع أكسيوس إن "خلية المختطفين الأمريكية الموجودة في الأراضي الفلسطينية ساعدت في تحرير المحتجزين الأربعة من قبضة حماس". لا يفوت الجزار ان يغير ملابسه فيرتدي دور الوسيط بين "إسرائيل" و حماس ، و في بعض الأوقات ، لبس زي الضامن ، لم ينطل ذلك على ملايين الأمريكيين الذين خرجوا ضده لكشف حقيقته الاجرامية في حرب الإبادة التي يشنونها على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة . و لقد تترجم ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالأغلبية الساحقة ، مجلس الامن بالفيتو الأمريكي ثلاث مرات ، محكمة العدل الدولية بالابادة الجماعية ، محكمة الجنايات الدولية بجرائم الحرب ، اعرق الجامعات الامريكية و الأوروبية .

أما نتنياهو ، الذي لم يمر على "انتصاره" 24 ساعة ، فقد أفسد عليه فرحته المصطنعة ، شريكاه في حكومة الحرب غانتس و ايزنكوت ، عندما قدما استقالتيهما من هذه الحكومة التي يتقاسمها مع الفاشييْن بن غفير و سموترتش ، كي يستمتعوا بالنصر الوهم .

يوم واحد قبل المجزرة "المفخرة" اعادت "هآرتس" نشر ما كان الحاخام المفكر يهوشع ليفوفيتش (مات 1994 و رفض تسلم جائزة الدولة من اسحق رابين) قوله : "إن العزة الوطنية والنشوة في أعقاب حرب الأيام الستة مؤقتة، وستنقلنا من نزعة قومية صاعدة إلى القومجية المتطرفة، ثم الى المرحلة الثالثة ، مرحلة الوحشية، بينما المرحلة الأخيرة ستكون نهاية الصهيونية". ووصفت الصحيفة الفيلسوف "بأنه كان بعيد النظر ، فالعد التنازلي لانهيار إسرائيل قد ابتدأ".