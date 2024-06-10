شيكاغو.. انسحاب العشرات من طلاب جامعة نورث ويسترن من حفل التخرج تضامناً مع فلسطين

وطن: انسحب العشرات من طلبة جامعة نورث ويسترن في إيفانستون في المنطقة الحضرية لشيكاغو بولاية إلينوي من حفل التخرج يوم الأحد على الرغم من التهديدات المتكررة من قبل إدارة الجامعة ضد تعطيل التخرج.

وقال جوردان محمد، وهو خريج ومنظم طلابي مع مجموعة ” طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في بيان مكتوب: “ترفض جامعة نورث وسترن قطع العلاقات مع الإبادة الجماعية بينما تقوم إسرائيل بتدمير حلم التعليم، ناهيك عن حلم التخرج للشباب في فلسطين، ونحن نرفض السماح لتواطؤ جامعتنا دون رادع”.

وارتدى متظاهرون الكوفية، رمز التضامن من أجل الدولة الفلسطينية، ولوح آخرون بالأعلام الفلسطينية.

وكتب العديد من الخرجين على ثوب التخرج عبارة “ماذا عن دفعة 2024 في غزة؟”.

وأفادت صحيفة “شيكاغو تربيون” أن الاحتجاج كان سلمياً مشيرة إلى أن الطلاب تجمعوا خارج “المركز المتحد” في منطقة مخصصة لحرية التعبير لمواصلة احتجاجهم.

وطوق حشد يضم أكثر من 100 متظاهر – بعضهم يرتدي قبعات وعباءات التخرج – لافتة كتب عليها “ لم يتخرج الطلاب في غزة”، والتي تضمنت صورًا وسيرًا ذاتية قصيرة لطلاب استشهدوا في غزة”