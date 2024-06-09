الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الغربية... حرية تعبير أم إثارة للفوضى؟

كتبت شمس الجنازرة:

في السابع عشر من أبريل انطلقت الاحتجاجات الطلابية من جامعة كولومبيا ثم إلى عدد من الجامعات الغربية في أمريكا ودولٍ عدة؛ رفضاً للإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ومطالبةً بقطع العلاقات بين هذه الجامعات وإسرائيل، ولا تزالُ هذه الاحتجاجات متواصلة حتى اللحظة على الرغم من القمع الذي يواجهه الطلاب من قبل الحكومة الأمريكية.

وشَهِدَت هذه المظاهرات اشتباكات بين نشطاء مؤيدين لإسرائيل وآخرين مؤيدين لفلسطين، واعتقلت الشرطة الأمريكية العَشَرات من الطلبة في جامعة ييل في كونيتيكت، وتعالت أصوات الحراك الطلابي بعبارة " القبض على الطلاب بتهمة العنف هو انتهاك لحقهم الدستوري"، وذلك وفقاً للتعديل الأول من دستور الولايات المتحدة الامريكية الذي ينص على " لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف".

فيما صرَّح بايدن في خطاب له من البيت الأبيض: "يجب احترام سيادة القانون ونحن لا ندعم القمع ونؤمن بحرية التعبير، وهناك حق في الاحتجاج ولكن ليس إثارة الفوضى"، حيث اعتبر بايدن أن هذه الاحتجاجات إثارة للفوضى ومخالفة للقانون.

ويقول أحد الطلاب في كلية إيمرسون الواقعة في ولاية ماساتشوستس: " نتابع ما يجري في جامعة كولومبيا، كولومبيا وجَّهت نداءً للجامعات في جميع أنحاء البلاد للتظاهر، وقد استجبنا للنداء"

الاحتجاجات الطلابية ومدى تأثيرها على قرار الحكومات في الضغط على إسرائيل

وفقاً للاستطلاعات التي أُجريت في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، فإن هناك تغيُّر واضح في الموقف السياسي وبشكل خاص عند فئة الشباب، وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "Gallup" في الولايات المتحدة حول الموقف السياسي للشبان فإن تأييد الشبان الأمريكيين لإسرائيل تراجع من 64% إلى 38% في عام 2023.

يقول الدكتور رائد اشنيور(1): الاحتجاجات مؤشر إلى التحول في المزاج العام لدى شريحة كبيرة من فئة الشباب تحديداً طلاب الجامعات، حيث أن الهدف الأساسي من هذه الاحتجاجات هو التأثير على الجامعات ودفعها لقطع علاقاتها مع إسرائيل، وكذلك وقف الاستثمارات والتعاون بين الطرفين، وهذا شبيه بهدف حركة BDS Movement)) التي نشأت في أمريكا، وهدفها مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وحتى لا نُحمّل الحراكات الطلابية أكثر مما تحتمل، لا نستطيع القول أن الحراك الطلابي لوحده قادر على التأثير في قرار الحكومة، ولكنه وصل إلى نتيجة رائعة ولا بأس بها على مستوى التأثير في الجامعات ودفعها لقطع علاقاتها مع إسرائيل ووقف الاستثمارات المتبادلة بينهما، خاصةً أن إسرائيل تعتمد بشكل أساسي في تطوير أسلحتها على الأبحاث في هذه الجامعات، ولكن من ناحية التأثير في قرار الحكومات فإن الطريق ما زال طويلاً بعض الشيء".

وأضاف " أعتقد أنه من المهم وضع الاحتجاجات في سياق المكان الذي تحدث فيه، في أمريكا مثلاً طلاب الجامعات استطاعوا التحالف مع بعض الحراكات الصغيرة مثلBlack Lives Matter (حياة السود مهمة)، قد تتوسع هذه الاحتجاجات تدريجياً وقد يكون لها تأثير كبير مستقبلاً، كذلك الجامعات التي تشكّلت فيها هذه الحراكات هي جامعات كبرى مثل جامعة كولومبيا وكاليفورنيا وهذا يعطيها زخم أكبر".

وأشار إلى أنه لا يمكن التعامل مع الجامعات الغربية كحالة واحدة، حيث أن لكل دولة خصوصيتها، ولكل جامعة خصوصيتها، وكذلك لكل حراك خصوصيته؛ وهذا يوضّح سبب التفاوت في استجابة الحكومات للاحتجاجات، وبالتالي يتفاوت تأثير الجامعات المختلفة على قرار الحكومات المختلفة من دولة إلى أخرى.

احتجاجات فيتنام واحتجاجات غزة حالتان مختلفتان

على الرغم من وجود عدد من التشابهات بين الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الأمريكية عام 1968 والاحتجاجات التي تشهدها في الوقت الحالي، إلّا أنهما حالتان مختلفتان تماماً كما ذكر الدكتور اشنيور، وقال: السبب في ذلك يعود إلى أن الحرب الفيتنامية كانت تمس أمريكا داخلياً، فالجيش الأمريكي كان مستنزف في فيتنام، أما بالنسبة للاحتجاجات الحالية فإن العامل خارجي لا يؤثر بشكل مباشر على الأميريكيين، وبالتالي فإن الدافع لهذه الاحتجاجات هو المبادئ الإنسانية المشتركة، لذلك احتجاجات فيتنام أثّرت بشكل أكبر من الاحتجاجات الحالية.

وقفات ورسائل شكر فلسطينية للحراك الطلابي العالمي

في الفترة الأخيرة نظم الشباب الفلسطينيون وقفات شكر وعرفان تقديراً للجهود التي يبذلها طلبة الجامعات الغربية، حيث نظمت الطواقم الطبية في غزة في الثاني من مايو وقفة شكر لطلاب الجامعات، وكذلك وجه أطفال غزة رسائل شكر لهم، وأصدرت عدد من البلديات المحلية بيان دعم ومساندة للحراك الطلابي العالمي مثل بلدية دورا.

ونظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيت لحم وقفة شكر وعرفان في السادس عشر من مايو، وشكرت ميري قمصية أحد منظمي الوقفة الحراك الطلابي العالمي وقالت: "أن هذا ساعد في إعادة وضع القضية الفلسطينية مجدداً على الطاولة وبقوة"

وقد خاطب الدكتور القِس منذر إسحق الحراك الطلابي في كلمةٍ له خلال الوقفة قائلاً: " أنتم على الجانب الصحيح من التاريخ وتأكدوا من هذا، هذه

وقال يونس جعافرة أحد طلبة الجامعة: "كطلبة جامعات فلسطينيين نحن سعيدون أن صوتنا مسموع، ولقد وجدنا أحداً يلبي صرخاتنا، على الرغم من المسافات الجغرافية واختلاف الاديان والثقافات، فليست هذه المعايير التي تحدد من هو الإنسان، الإنسان هو كل شخص حُر شريف يفكر في غيره ويفعل ما بوسعه لتحقيق العدالة، ما نراه من مظاهرات مؤشر جيد لوصول صوتنا إلى العالم، وهو أمل بأن الإنسانية ما زالت موجودة".

وقال رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيت لحم معتصم أبو غليون: " كطلبة جامعات فلسطينيين نحن نقدّر ونثمّن ما يقوم به الحراك الطلابي في الجامعات الغربية، فهو يدعم قضيتنا وحقنا في إقامة دولة مستقلة "

إنّ الاحتجاجات والمظاهرات وسيلة نجحت في عدة محطات على مر التاريخ وكان لها تأثير فعلي في كثير من القرارات العالمية، والاحتجاجات التي نشهدها حالياً قد تمتد إلى نطاقٍ أوسع وتؤثر بشكلٍ أكبر في حال استمرت، كما أن استمرارها قد يؤثر ليس فقط في قرار قطع العلاقات بين الجامعات وإسرائيل وقرار وقف العدوان على غزة ، بل قد يمتد تأثيرها إلى الانتخابات الأمريكية التي ستعقد خلال هذا العام.