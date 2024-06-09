الاحتلال يقتحم يعبد وعرابة وجلبون في جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدتي يعبد وعرابة، وقرية جلبون، في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة وداهمت محلات تجارية فيها واعتدت على أصحابها وعدد من المواطنين بالضرب، بعد احتجازهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما اقتحمت يعبد، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال على منزل المواطن عماد يوسف الخطيب في قرية جلبون، مع استمرارها بالاستيلاء على منزل ومغسلة تعودان للمواطن رافع رفيق أبو الرب، للشهر الثاني على التوالي.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن أهالي القرية يعانون يوميا من ممارسات الاحتلال المتمثلة بعمليات الهدم، والاعتقالات، ومداهمة المنازل والاستيلاء على عدد منها، ونصب الحواجز، ومنع البناء، إضافة إلى استمرار منع أصحاب الدفيئات الزراعية من الوصول إلى أراضيهم، وإطلاق الرصاص تجاه منازل المواطنين من داخل مستوطنة "ميراف" المقامة فوق أراضي القرية.