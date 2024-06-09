طوفان الأقصى" في اليوم الـ 248.. الاحتلال يواصل حرب الاباده على غزة ووزراء في مجلس الحرب يستقيلون من حكومة نتنياهو

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ248، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عددا من الشهداء والجرحى، في حين يتواصل العدوان البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37084 شهيدًا و84494 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أعلن الوزراء في مجلس الحرب الاسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت وحيلي تروبير استقالتهم من حكومة الحرب.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ248: