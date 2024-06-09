اسامة حمدان: جيش الاحتلال منهك وغير قادر على الاستمرار في الحرب على شعبنا

وطن: أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان،مساء اليوم الاحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة إنهاك وغير قادر على الاستمرار في العدوان على شعبنا.

وقال حمدان: "نحن لا يعنينا سوى وقف العدوان على شعبنا، ومن يعتقد أنه قادر على محاصرة حركة حماس جغرافيا فهو واهم."

وأضاف أن الولايات المتحدة إذا كانت جادة في موضوع وقف إطلاق النار، فعليها أن توقف أو على الأقل تخفض الدعم العسكري لإسرائيل.

وأكد أن حضور وزير الخارجية الأمريكية لن يشكل ضغطًا على حماس، قائلاً: "إذا جاء وزير الخارجية الأمريكية وكان في باله أن حضوره سيشكل ضغطاً علينا فهو واهم."