اتحاد المحامين العرب يعقد اجتماعا استثنائيا بحضور نقباء المحامين العرب والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين

وطن: عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اجتماعا استثنائيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور موسع ضم نقباء المحامين العرب والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين للاتحاد لمناقشة المستجدات على صعيد حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني وبحث سبل تدعيم واقع المحامين في قطاع غزة، وقد حضر الى جانب نقيب المحامين الأمناء المساعدين عن دولة فلسطين الأستاذ النقيب حسين شبانة والأستاذ النقيب جواد عبيدات والأستاذ علي الدن.

وقد عقد الاجتماع بناء على دعوة وطلب من نقيب المحامين المحامي فادي عباس لمناقشة المستجدات على صعيد حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني وبحث سبل تدعيم المحامين في قطاع غزة.

افتتح الاجتماع الأمين العام لإتحاد المحامين العرب معربا عن التزام اتحاد المحامين العرب الدائم تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية لا سيما في ظل العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

بدوره قدم نقيب المحامين المحامي فادي عباس في كلمته الافتتاحية استعراضا شاملا لواقع العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وأهمية توحيد الجهود الحقوقية في سياق الحالة الحقوقية المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني وما يمارس بحقه من جرائم مستمرة مشددا على أهمية قيام نقابات المحامين العربية بالمساهمة في تدعيم الواقع المادي للزملاء المحامين في قطاع غزة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من المسؤوليات المهنية والأخلاقية المترتبة على نقابات المحامين العرب، مقدما شكره لكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية التي انحازت الى جانب الحق الفلسطيني في وجه ما يتعرض له من ظلم تاريخي.

وقدم الأمين العام لإتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى ونقباء المحامين العرب والأمناء المساعدين مداخلاتهم حول هذا الموضوع في سياق البحث عن الآليات وسبل تقديم المساعدات للزملاء في قطاع غزة، مبدين التزامهم المادي والمعنوي تجاه المحامين في القطاع.