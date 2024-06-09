تظاهرة حاشدة للجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية استنكارا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها امس السبت تظاهرة حاشدة استنكارا لمجزرة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس

وقد شارك في التظاهرة الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية والمتضامنين الألمان، حيث طالب المتظاهرين بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والمواد البترولية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان همجي ومجازر وجرائم حرب مروعة وإبادة شاملة يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، واليافطات المستنكرة للمجازر الإسرائيلية وخاصة مجزرة اليوم في مخيم النصيرات والتي أودت بحياة أكثر من مائتي إنسان واصابة ما يفوق الخمسمائة إنسان فلسطيني، وندد المتظاهرين بالصمت الدولي على الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون في التظاهرة التي جابت الشارع الرئيسي لمدينة بريمن الألمانية، إلى وقف العدوان بشكل فوري ومحاكمة قادة كيان الاحتلال الإسرائيلي على كافة المجازر والجرائم وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وأشاد المتظاهرين بالدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين مطالبة الدولة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة للجيش الإسرائيلي والاسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كما فعلت إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا وغيرهما من الدول الحرة.