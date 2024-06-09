5 شهداء بينهم ثلاثة أشقاء في غارات إسرائيلية على مخيمي النصيرات والبريج

وطن: استشهد 5 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء في غارات للاحتلال استهدفت، مساء اليوم الأحد، مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد ثلاثة أشقاء إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة الشافعي في مخيم 2 بالنصيرات.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال، استهدف محيط مركز يؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 21 مواطنا وأصيب آخرون جراء غارات للاحتلال استهدفت العديد من المنازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37084، والإصابات إلى 84494، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي