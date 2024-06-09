مستوطنون يحرقون منزلا في برقة شمال غرب نابلس

وطن: أحرق مستوطنون مساء اليوم الأحد، منزلا في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقة ضرار أبو عمر، بأن مستوطنين من مستوطنة "حومش" اقتحموا أطراف القرية، وهاجموا منزل المواطن رائد ياسين حجة بالزجاجات الحارقة، ما أدى لاحتراق أجزاء منه، قبل أن يتمكن أهالي القرية من إخماد الحريق.

وأضاف أبو عمر أن المستوطنين ينفذون اعتداءات على أراضي المواطنين منذ ظهر اليوم، عبر إشعال الإطارات المطاطية، ومحاولة مهاجمة المنازل في المنطقتين الشمالية والشرقية من القرية.