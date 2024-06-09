بسبب فشله في حماية المستوطنات.. قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال يستقيل من منصبه

وطن: أعلن قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، معترفًا بفشله في حماية المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

في بيان استقالته، قال القائد: "لقد تحملت المسؤولية عن أمن المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ولكنني لم أتمكن من تحقيق الأمان الكامل لهم. أشعر بخيبة أمل عميقة لهذا الفشل وأعتبره إخفاقاً في مهمتي الأساسية".

وجاءت استقالته في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية الفلسطينية. وأشار القائد إلى أن قراره جاء بعد مراجعة شاملة للأحداث الأخيرة وتأثيرها على الأمن في المنطقة.

وأضاف: "أملي أن يتمكن خلفي من تحقيق ما لم أتمكن من تحقيقه، وأن ينعم المستوطنون بالأمن والسلام".