زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. اليوم يوم أملٍ جديد لحياةٍ جديدة اسمها الفرح، وفرح هي ابنتي البعيدة القريبة

كتابتي اليوم تختلف قليلًا، حيث سأكتب عن الأمل الجديد لكلّ حياةٍ جديدة، فبعد إرهاق ثمانية شهورٍ من العدوان الهمجي على قطاع غزة، وكل ما عانينا منه وما زلنا نعانيه، أودّ في هذا اليوم أن أوثّق ذكرى جميلة، وهي ذكرى ميلاد ابنتي الوحيدة، ولعلّ هذه الذكرى تكون بارقةَ أملٍ جديدة من أجل تغيير هذا الواقع المؤلم إلى فرح.

ففي يوم الجمعة هذا، السابع من حزيران، لربّما ينبثق أملٌ جديدٌ في إنهاء كلّ هذه الآلام، كما هي ذات الجمعة التي انتهت فيها آلام المخاض لديّ وصرتُ أمًّا لفرح، وهي فرحي جميلة القلب والروح والإحساس، نصفي الآخر والأجمل.



الأمومة خلقٌ حياةً جديدة رغم تعب الحمل وألم المخاض. هي إحساسٌ عميقٌ بالسعادة تعيشه الأمّ لحظة الولادة، واليوم يتجدّد إحساسي بسعادتي بفرح. تحدّثت معها لأهنّئها بيوم ميلادها، وقد كان أيضًا يوم الجمعة، وفي نفس ساعة الميلاد الخامسة عصرًا، وأهنّئ نفسي أنني حظيت بهذه الابنة التي كانت منذ طفولتها مميزة ومبدعة في كُلّ التفاصيل؛ تحفظ الشعر وتُلقيه بطلاقة مُنذ سن الثالثة، وكتبت مذكراتٍ يومية بإحساسٍ عالٍ في سن السادسة، وهي الآن كاتبة وأستاذة في الكتابة الإبداعية.

صحيحٌ أنّ جميع الأمهات يفخرن بأبنائهنّ وبناتهن، وليس ما أدوّنه بجديدٍ هنا، ولكن كما أوثُّق يوميًا ما يجري على أرض الواقع في قطاع غزة من تفاصيل حياة الناس وأثر هذا العدوان البغيض على الآباء والأمهات والأطفال، فمن المهمّ أيضًا أن أقول أنّ لفرح التي أحتفي مع نفسي بيوم ولادتها الدور الكبير في تصدير مدوّناتي للعالم، فهي مِرآتي اليوميّة والتي تتولّى التحرير والنشر بالعربية والإنجليزية. هي ليست مجرّد ابنتي، بل صديقتي وشريكتي فيما أكتب وأعمل لذا أفتخر بها و بإبداعاتها وإنجازاتها.

وأقول لها؛ أحبُّك يا ابنتي وسامحيني إن كُنت أهملتك يومًا خارج إرادتي، فأنت لم تُهمليني أبدًا. حملتُك تسعةَ شهورٍ جنينًا، وتحملينني أنتِ منذ ثمانية شهور، تحمّلتِ معي كُلّ ما أعيشه من قسوةٍ، وعشت معي نفس الخوف والرعب. عن بعد كُنتِ تخافين علي، وأنا عن بُعد أخاف أن تتألمي من أجلي. تُدارين فزعك وألمك عنّي كما كُنت أداري فزعي وخوفي عنك. كلتانا كنّا سويًّا وما زلنا نعيش هذه الحرب الملعونة. وكلتانا كنّا نُخفي الكثير عن بعضنا كي لا تتوجّع الأخرى. لاشكّ أنّ حرارتك ارتفعت أيام الشتاء القاسي الذي مرّ علينا ولكنّك في كلّ مرةٍ أسألك عن حالك كُنت تدّعين أنك بخير، وأنا كذلك لم أشكُ لك ألمي كي لا تتألّمي.

أحبّك يا ابنتي وكلّ عامٍ وأنت فرح٬ دائمة الابتسام والفرح.

أمّك،

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار