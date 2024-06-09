"كتائب القسام" : جيش الاحتلال قتل خلال عملية النصيرات 3 أسرى أحدهم أميركيّ
09.06.2024 06:16 PM
وطن: قالت "كتائب القسام"، مساء اليوم الأحد، إن عملية النصيرات التي أعلن جيش الاحتلال تنفيذها، وتخليص 4 أسرى كانوا محتجزين في غزة خلالها؛ قد تسببت بمقتل 3 أسرى، أحدهم أميركيّ الجنسية.
جاء ذلك في مقطع مصوّر نشرته "كتائب القسام"، مساء اليوم، بعنوان: "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين، والوقت ينفد".
وقالت "القسام": "بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات، أمس، لإنقاذ 4 أسرى، نعلمكم أنه مقابل هؤلاء، قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته (النصيرات)، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية".
وأضافت: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا، والوقت ينفد".