"كتائب القسام" : جيش الاحتلال قتل خلال عملية النصيرات 3 أسرى أحدهم أميركيّ

وطن: قالت "كتائب القسام"، مساء اليوم الأحد، إن عملية النصيرات التي أعلن جيش الاحتلال تنفيذها، وتخليص 4 أسرى كانوا محتجزين في غزة خلالها؛ قد تسببت بمقتل 3 أسرى، أحدهم أميركيّ الجنسية.

جاء ذلك في مقطع مصوّر نشرته "كتائب القسام"، مساء اليوم، بعنوان: "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين، والوقت ينفد".

وقالت "القسام": "بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات، أمس، لإنقاذ 4 أسرى، نعلمكم أنه مقابل هؤلاء، قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته (النصيرات)، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية".

وأضافت: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا، والوقت ينفد".