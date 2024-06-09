إصابة 6 مواطنين بينهم طفل في هجوم للمستوطنين على عوريف

وطن: أصيب ستة مواطنين بينهم طفل، اليوم الأحد، خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية عوريف جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما)، بالرصاص الحي بالكتف، و3 شبان بالرصاص الحي أحدهم في الحوض، وشاب بشظايا الرصاص الحي، وآخر بحجر في اليد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية عوريف.

وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف تابعة لها على حاجز "المربعة" العسكري جنوب غرب نابلس، أثناء نقلها لأحد المصابين إلى مستشفى رفيديا.

وأوضحت مصادر محلية بأن مستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا منزل المواطن عصام الصفدي، وأحرقوا مركبة، وهب أهالي القرية للتصدي للهجوم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.