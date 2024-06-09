كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الامريكية تشارك في فعاليات ملتقى جنين التقني

وطن: شاركت كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية في ملتقى جنين التقني (Jenin Technical Community)، بهدف رفع الوعي التكنولوجي وتوفير فرص للعاملين في هذا القطاع، اضافة الى بناء شبكة تواصل تهدف الى ربط العاملين في هذا القطاع ومساعدة جنين على النهوض التكنولوجي وفتح افاق جديدة لجميع المهتمين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ومثل الكلية في الفعالية كلا من عميدها الدكتور محمد مرعي، ورئيس قسمي علم الحاسوب والشبكات الاستاذ رأفت عمارنة ومجموعة من الأكاديميين والطلبة من الكلية.

واكد الدكتور مرعي، في كلمة له على أهمية هذا الملتقى وضرورة تعزيز فكرة بناء الشركات الناشئة واستقطاب الشركات التكنولوجية الى جنين وفتح فروع لها في المدينة خاصة مع تزايد اعداد الخريجين المتميزين والذين لديهم خبرة وشغف كبير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأشار الى ضرورة الاستثمار في هذه اللقاءات والتشبيك ما بين جميع الاطراف اصحاب العلاقة وبناء قاعدة بيانات تضم معلومات الاتصال معهم لتعزيز التعاون المستقبلي وتسهيل البحث عن اصحاب الاختصاص والاهتمام في المواضيع التكنولوجية المختلفة والربط بينهم وبين ممثلين من قطاعي التعليم وسوق العمل للحفاظ على استدامة الافكار الريادية وتحوليها الى منتجات وشركات ريادية قادرة على استقطاب المزيد من الخريجين في المجال.