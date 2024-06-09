ارتفاع عدد شهداء مجرزة النصيرات إلى 274 والعدد مرشح للزيادة

رام الله - وطن: قالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إنه في "تحديث خاص حتى اللحظة، لإحصائية مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مخيم النصيرات يوم أمس، فإن الحصيلة أصبحت 274 شهيدا و698 إصابة منها حالات حرجة".

وتابع المصدر نفسه، بأنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

إلى ذلك، شدد منشور وزارة الصحة بغزة على ذوي شهداء ومفقودي الحرب، على ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

أما بخصوص التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الدموي المتواصل على كامل القطاع المحاصر، لليوم الـ 247 على قطاع غزة، فقالت الوزارة إن العدد "وصل إلى 37,084 شهيدا و 84,494 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأضافت وزارة الصحة، عبر منشور لها في حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 283 شهيدا و814 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".