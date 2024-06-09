حزب الله ينفذ عدة عمليات منذ الصباح .. حرائق بالجولان جراء سقوط مسيرتين وصواريخ أطلقت من لبنان

وطن: اندلعت حرائق في الجولان السوري المحتل، الأحد، جراء سقوط مسيرتين و10 صواريخ أطلقت من لبنان.

واعترف جيش الاحتلال بانفار طائرتين مسيرتين اطلقتا من لبنان.

وفي وقت سابق الأحد، دوت العديد من صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى وإصبع الجليل والجولان السوري المحتل، للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ، وفق وسائل إعلام عبرية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد الأحد، إطلاق عدة قذائف صاروخية من لبنان، سقطت في مناطق مفتوحة في منطقة “مسغاف عام” في منطقة إصبع الجليل، دون وقوع إصابات.

ونفذ حزب الله منذ الصباح عدة عمليات، أبرزها شن هجوم جوي بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة المدفعية ‌‏في مستوطنة أودم، استهدفت أماكن استقرار وتموضع ‏ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.

كما أعلن حزب الله "قصف مرابض مدفعية العدو في الزاعورة في الجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا".

واستهدف الاحتلال عدة مواقع عسكرية منذ صباح اليوم عرف منها السماقة والرمثا.