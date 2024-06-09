حزب الله يستهدف مرابض مدفعية الاحتلال وجنوده في الجولان المحتل ويزف أحد مجاهديه

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الأحد، استهداف مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة في الجولان السوري المحتل، ‏وانتشار الجنود في محيطها، براجمة صواريخ كاتيوشا.

وبيّنت المقاومة أنّ هذا الاستهداف جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي عيترون ومركبا.

كما ذكرت المقاومة في بيان آخر، أنّه تم استهداف موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وأفادت مصادر صحفية في لبنان، بأنّ صليات صاروخية من لبنان أطلقت في اتجاه إصبع الجليل والجولان السوري المحتل، لافتاً إلى أن أكثر من 40 صاروخاً تم إطلاقها في الصلية الأخيرة.

وأضافت، انطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه هدف عسكري تابع لجيش الاحتلال في محيط موقع "بركة ريشا".

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بدوي صفارات الإنذار شمالي الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة، وأكّدت في وقتٍ لاحق أنّ صافرات الإنذار لا تتوقّف في منطقة صفد.

وأقرّ الناطق باسم جيش الاحتلال بانفجار طائرتين مسيّرتين شمال الجولان السوري المحتل.



وكانت المقاومة قد نفّذت، أمس السبت، 11 عملية عسكرية ضد مواقع وانتشار جنود الاحتلال، بينها 5 عمليات رداً على اعتداءات الاحتلال على المناطق الجنوبية واستهداف المدنيين.



وفي ردّها على اعتداء جيش الاحتلال الأخير، والذي استهدف بلدتي مركبا وعيترون، قصفت المقاومة أمس مقرّ قيادة "كتيبة السهل" في ثكنة "بيت هلل" التابعة للاحتلال، براجمة من ‏صواريخ "فلق 2". ‏



واليوم، زفّت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي خليل حمد "أبو تراب" من مواليد عام 1988 من بلدة عيترون في جنوبي لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.