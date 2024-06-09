مستوطنون يعتدون على مواطنين ويخربون أشجار زيتون في مسافر يطا

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على مواطنين، وخربوا أشجار زيتون، وطاردوا رعاة أغنام، وأطلقوا النار عليهم في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على مواطنين من عائلة المخامرة في قرية سوسيا، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم.

وفي السياق ذاته، اقتلع مستوطنون من مستوطنة "اتسخار مان"، نحو 200 شجرة زيتون في منطقة عين البيضا تعود للمواطن عيسى أحمد زين، واطلقوا النار على مواشيهم في أراضي المواطنين، وسرقوا أسلاكا شائكة.

كما لاحق مستوطنون رعاة أغنام في منطقة فاتح سدره، وكذلك في منطقة المفقرة، وأجبروا بعض الرعاة على مغادرة المراعي في منطقة اللتواني.