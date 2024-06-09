ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37084 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37084، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 84494 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يصعب وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 283 مواطنا وإصابة 814 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.