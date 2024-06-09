"التحالف الشعبي للتغيير": نرفض استمرار محاكمة السلطة للنشطاء والحراكيين المنددين بالحرب على غزة

وطن: أعلن التحالف الشعبي للتغيير "رفضه استمرار محاكمة السلطة للنشطاء والحراكيين التي تسيء لقطاع العدالة الفلسطينية".



وأدان التحالف الشعبي للتغيير التهديدات بالقتل التي يتعرض لها بعض النشطاء واغتيالهم المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم المحامي مهند كراجة والصحفي عقيل عواودة مؤكدا "قوفنا إلى جانبهم".



وأضاف التحالف في بيان وصل نسخة عنه لوطن، أن "في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للإبادة، تستبسل السلطة بانتهاك الحريات والتعدي على الحقوق الدستورية وفي مقدمتها حرية الرأي والعمل المقاوم والحق بالتضامن مع أهلنا في غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، واستخدام التجويع والتعطيش كأداة حرب."



وقال التحالف " ان المعلومات وتقارير المؤسسات الحقوقية التب تشير الى قيام السلطة بممارسات خارجة عن القانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها وقتل بعض المقاومين شمال الضفة واعتقال عدد منهم بالإضافة إلى اعتقال النشطاء المتضامنين مع غزة واهلها، وما زالت تحاكم النشطاء والحراكيبن على خلفية حرية الرأي، حيث يمثل بعضهم أمام المحاكم في مدينة البيرة، وتسمح لمجموعات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالاغتيال المعنوي للمحامين المدافعين عن النشطاء، بالإضافة إلى بعض الإعلاميين البارزين".



وطالب التحالف الشعبي للتغيير بحماية النشطاء والحراكيين وعدم تجريم قتل المقاومين والتعرض لهم في المظاهرات والنشاطات والفعاليات التضامنية مع غزة معتبر ذلك جريمة وطنية. مشددًَا على تحمل قادة الأجهزة الأمنية المسؤولية بشكل مباشر لكل ما تقوم به الأجهزة الأمنية خارج القانون.



وطالب التحالف رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاتصالات بتشكيل لجنة تحقيق لكل ما يصدر في بياناته، مشيرّا أن التحالف الشعبي للتغيير يؤمن أن ضرب الجبهة الداخلية لا يخدم الا الاحتلال.



كما أهاب التحالف بمجلس القضاء الأعلى والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم حتى لا يكون قطاع العدالة مكانا للتعدي على الحريات والتغطية على ممارسات الأجهزة الأمنية التي تتغول في ممارساتها.



ودعا التحالف مؤسسات المجتمع المدني والقوى والفصائل الفلسطينية والنقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المحامين ونادي القضاء للعمل على إعادة الاعتبار للقانون الفلسطيني وحماية الحريات ووقف المحاكمات ضد النشطاء والحراكيبن، وأن ننطلق من حرصنا العالي على حماية جبهتنا الداخلية في هذه اللحظات المصيرية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والتي تتطلب تعزيز التضامن الشعبي وليس محاربة من يتضامن معها.



واكد التحالف أن تحرير فلسطين بدأ ويحتاج إلى كل فلسطيني فرد أو جماعة أو مؤسسة داخل فلسطين وخارجها



