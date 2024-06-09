الاحتلال يصيب سيدة ويعتقل 3 مواطنين ويسرق مصاغا ذهبيا في فصايل شمال أريحا

وطن: أصيبت سيدة بجروح، واعتقل ثلاثة مواطنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال، اليوم الأحد، قرية فصايل، شمال مدينة أريحا.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فصايل، واعتقلت ثلاثة مواطنين، بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، وهم: بكر جديع محمود رشايدة، وإبراهيم كمال اشتيان شلالفة، وشقيقه محمد.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سرقت مصاغا ذهبيا وأموالا، وهواتف نقالة من منازل المعتقلين.

وقالت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سيدة خلال تفتيش منزلها ما أدى إلى إصابتها برضوض وجروح، نقلت على إثرها إلى المستشفى.