شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من السادسة صباحا حتى الرابعة عصرا وذلك يوم الإثنين الموافق 10/6/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل: شارع القدس , مستشفى أريحا , جزء من مخيم عقبة جبر , الإنتركونتينانتال (OASIS) , جمعية البر والشبان المسيحية , منتجع سفاري ووترلاند ولازوردي , الهلال الأحمر , إسكان الكهرباء والبلدية والسلام , دولفين سويت , عيادة الوكالة , مدارس الوكالة , المخابرات , مول الشني , شركة كرارة للرخام , أرض الحسيني (خلف المقاطعة وخلف مستشفى أريحا) , المقاطعة , السجن , جزء من منطقة كتف الواد , محكمة بداية أريحا , دير الأقباط , أرض اسطيح , حي القصب , الكنيسة الرومانية , حارة جواد العبدالله , منطقة الخديوي , مديرية التربية والتعليم , فندق سيران , منتجع نسمة أريحا , حي المصنع , مضخات بلدية أريحا , راديو النورس , مضخة مياه دعابس , جزء من شارع المنتزهات , بنك القدس , شارع يافا , مركز عبده التخصصي والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.