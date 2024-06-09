5 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال منزلا، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين على الأقل، ووقوع عدد من الإصابات، بعد استهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو الكاس في مخيم البريج.

ويكثف الاحتلال قصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظة الوسطى، بعد يوم من ارتكابه مجزرة في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 210 مواطنين، وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36,801 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83,680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.