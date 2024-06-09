كتب عصام غالب عواد :

"الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم" (إيهود باراك، وزير الجيش ، 2009)

"لم أر قط مثل هذا الجيش الديمقراطي الذي يطرح على نفسه الكثير من الأسئلة الأخلاقية. "هناك شيء حيوي غير عادي في الديمقراطية الإسرائيلية" (برنارد هنري ليفي، 2010)

هذا ما يسمونه الصدق الأعمى الذي يتسم به أولئك الذين يرفضون رؤية ما يتعارض مع المثل الأعلى الذي يبنونه وينقلونه. أو لنسمه العمى الأيديولوجي. إن الشهادات، ومقاطع الفيديو كثيرة تثبت أن القنابل وقذائف ما يحبون تسميته "جيش الدفاع الإسرائيلي" ليس بها أخلاقية أكبر من تلك التي يستخدمها أي جيش احتلال آخر، بل إن النمط السلوكي المتبع في هذا الجيش قد انحدر إلى ما لا يمكن إيجاد وصف مناسب لمدى البشاعة به. على أي حال فهذا لا يهم. فلن تتغير رؤيتهم بأي شكل من الأشكال، لن يأخذوا في الاعتبار سوى مناقشة الشهادات التي تؤكد رؤيتهم، وليس تلك التي تخالفها.

إن الأمر في أساسه متعلق بهذا الاعتقاد الذي بموجبه يكون الجيش الإسرائيلي، وبالتالي الإسرائيليون أنفسهم، "أكثر أخلاقية" من الجيوش والأمم الأخرى. ولكن ماذا يفترض مثل هذا الاعتقاد؟ إذا كان الجيش الإسرائيلي هو "الأكثر أخلاقية في العالم"، فهذا يعني القول بأن جميع الجيوش الأخرى أقل أخلاقية، وعطفا على ذلك فإن اعتبر الإسرائيلي بأنه يتفوق على غيره من البشر في الأخلاقية فهذا يعني أن الأمم الأخرى أقل أخلاقية أو لا تمتلك أخلاقا من الأصل. أليست العنصرية هي فكرة احتكار ميزة إنسانية أو جمالية أو أخلاقية معينة على عرق أو جنس بعينه ونفي نفس القيمة عن الآخرين؟

في أغلب الأحيان، أولئك الذين ينطقون بهذا الشعار من الصهيونيين هم متأثرين بعمق بذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة النازية – وأعوانها الأوروبيون – ضد يهود أوروبا وربما، بعيداً كل البعد عن الرغبة في استغلال "المحرقة"، فإنهم يحملون ذكرى حية للغاية - حتى لو كانت مشوهة أو مفسرة إيديولوجياً - لهذا الحدث الذي هز الوعي الأوروبي، بل والعالمي، ومست أسلافهم في بعض الأحيان وهي ميزة أخرى يتميز بها الصهيوني بادعائه بكينونته كوريث للحزن والألم بل وحتى ولي الدم اليهودي الذي أزهق في محارق أوروبا، وعليه فإنه ينفي عن اليهودي القاطن في أوروبا والغرب، على سبيل المثال، حقه في الحزن مهما كان ما تعرض له أسلافه من هولات إبان الحكم النازي في أوروبا فقط لكونه لم يحضر للتجند أو لخدمة المشروع الاستعماري في فلسطين. وبالتالي فإنه قد قامت الصهيونية بكل خبث بربط نقاء العرق اليهودي بضرورة التجند لخدمة مشروع استعمار الآخر، وهو الفلسطيني في هذه الحالة. وبحجة الخشية من عودة الطاعون البني فإن الجيش "الأكثر أخلاقية في العالم" يعتزم القتال باستمرار وافتعال المعارك في محيطه لا لسبب سوى أن توقف القتل والقتال يعني توقف السردية الصهيونية الخاصة التي تم استغلالها كمدافع عن ضحايا المحرقة.

بالعودة إلى النازية، التي لا تقتصر على معسكرات الاعتقال والإبادة (الترحيل، والتعذيب، وغرف الغاز، ومحارق الجثث، والمقابر الجماعية) – حتى لو كانت تشكل الاستكمال الدنيء والملفت لهذه الأيديولوجية العنصرية المجرمة. تكمن النقطة المركزية في الأيديولوجية النازية في التسلسل الهرمي للأجناس. يتألف هذا من تجريد المجموعات البشرية المختلفة من إنسانيتها بسبب "عرقهم". ومن الناحية المنهجية، تم استبعاد مجموعات مختلفة (بما في ذلك اليهود) من المجتمع، وتدهورت إنسانيتهم، قبل أن يتم قتلهم على نطاق واسع. فمنذ وصول أدولف هتلر إلى السلطة في عام 1933، عمل النظام النازي على تنفيذ نظام قانوني كامل من التمييز والفصل العنصري، مما أدى إلى "ليلة الكريستال"، والقتل الجماعي لوحدات القتل المتنقلة، ثم معسكرات الإبادة و"الحل النهائي".

إن الانتقادات الموجهة ضد إسرائيل والإسرائيليين والمثقفين الذين يدعمون هذا البلد إلى حد العمى، تنسى معيارا حاسما. وهو أن هنالك تفسير آخر للتاريخ، وهو الدرس المتمثل في القول إنه باسم المساواة والأخوة بين الجنس البشري، لا شيء يبرر إعلان تفوق أو دنو مجموعات بشرية على غيرها. ومن ثم، فإنه لا يحق لأي شعب، ثقافة، أو كيان أكثر من أي شعب آخر أن يتهرب من المسؤوليات الناجمة عن فكرة الإنسانية الواحدة التي يتساوى أفرادها - وهو مبدأ وارد في حقوق الإنسان.

إن المشروع الصهيوني والدولة الإسرائيلية عرضة للنقد في العديد من النواحي، بدءاً بالبعد الاستعماري المتمثل في إنكار الآخر الذي تطورا عليه - والذي لا يفشل في أن يبدو متناقضاً بالنسبة لسكان أنفسهم منبوذين في أوروبا، إلى حد التجريد من الإنسانية. وكل هذا تحت مبرر صهيوني نابع من رغبة القائمين على الفكر الصهيوني بخطف المأساة المحرقة وتجييرها لصالح فكر غير يهودي تم تسميته وربطه ظلما باليهود. أيا يكن من أمر فإن هنالك نقطة أجبرت الصهيونية العالم على تجاوزها، وهي أن الاعتراف بالمحرقة وندم أوروبا لا يعني بشكل من الأشكال بأن يتم تصنيف المستعمر حامل الفكر الصهيوني بأنه أفضل من أي مجموعة بشرية أخرى، بل وذهب العالم لأبعد من ذلك بمنح المشروع الاستعماري في فلسطين صك غفران عن كل ما سيقوم به بالمستقبل بصرف النظر عن فشل هذا المشروع في احترام مبادئ حقوق الإنسان على الرغم من أن هذه المبادئ جزء كبير منها تم استقاءه لمنع الإبادة مرة أخرى وهو تماما ما تمارسه الصهيونية.

لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك أي شيء يشبه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" - حتى لو كانت بعض جرائم الحرب أكثر فظاعة من غيرها، وحتى لو لم يكن من الممكن وضع جيش احتلال على نفس مستوى حركات المقاومة. إن التظاهر بوجوده، وأنه يسمى تساهال، يرقى إلى نوع من "العنصرية الإيجابية"، وهو انقلاب "معادي للسامية" لا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى الإضرار باليهود أنفسهم كلما غض المثقفون الطرف عن اليهود أنفسهم إن تعمد اسرائيل الفشل في احترام المبادئ التي تدعي الدفاع عنها يوحي بشعور بأن الفزاعة المسماة "معاداة السامية" يتم تفعيل عملها باستمرار، وبأن فكرة "معاداة السامية" هي فكرة مبتذلة تم اختراعها من أجل الإبقاء على فكرة المشروع العنصري القائم في فلسطين، وهي بالتالي وبالضرورة تثير التساؤل حول استمرارية الفكرة ذاتها إن لم يكن هنالك قتال وقتل. وبالتالي فلا بد من تأجيج مصطلح "معاداة السامية" باستمرار.

وكلما زاد محو هؤلاء المثقفين للواقع الإنساني وراء الرموز التي يبرزونها دون فحص لإسرائيل (الديمقراطية و"القيم الغربية" للمساواة والحريات المختلفة)، كلما زاد دعمهم لمعادي السامية. وكلما زعموا أن إسرائيل دولة "أكثر أخلاقية" من الدول الأخرى، كلما ساهموا في وضع اليهود في موقف خارجي أو متفوق على بقية الجنس البشري، وكلما زاد استخدامهم لمعاداة السامية كسلاح. لأنهم بذلك سيستمرون في الحفاظ على خيال التضامن وجوهره الذي يهدف إلى التفوق والسيطرة.

ومن قبيل التواطؤ في انتهاكاته أيضاً أن يقوم المثقفين المذكورين بالادعاء بأن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر أخلاقية" ــ لأن أي جيش يرتكب هذه الانتهاكات حتماً سيستفيد من شيك على بياض: وهذه حقيقة إنسانية تافهة لا يفلت منها أحد اليهود. ولذلك فإنه من الإساءة لليهود غير المنخرطين في المشروع العنصري ألا يدينوا باسم الأخوة الإنسانية عمى أعينهم عن مصير الفلسطينيين، وأن يشجعوا من خلال هذا الصمت المتواطئ على عدم مسؤولية المواطنين والجنود والقادة والمنظرين وحتى أنفسهم عن الجرائم المرتكبة باسمهم.

والأسوأ من ذلك هو وضع الأفراد الحقيقيين وراء الخطب المجردة والرموز غير المجسدة لتحمل مخاطرة حقيقية. وإذا تضخمت معاداة السامية وانتشرت على شبكة الإنترنت، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن مثل هؤلاء الناس، الذين يتمرغون في الرسوم الكاريكاتورية، لا يؤدون سوى إلى إثارة الحقارة

"جيشنا نقي، إننا لا تقتل الأطفال، لدينا ضمير وقيم، وبسبب أخلاقنا هناك عدد قليل من الضحايا"، هذا تماما ما يقوله جنرالات إسرائيل في فيلم "تساهال" للمخرج الفرنسي الصهيوني كلود لانزمان. كما سترى في الفيلم المذكور، فإن أولئك في إسرائيل الملطخة أيديهم بالدماء يظهرون دائمًا على أنهم حملان (وبالمناسبة فهذا وصف آخر اعتاد النظام العسكري الإسرائيلي استخدامه لأجل تسهيل وتبرير عمليات القتل في الفلسطينيين). يظهرون دائما على أنهم حملان، ويتم إبقاء الرأي العام الدولي في جهل من قبل صانعي الأفلام والصحفيين والكتاب الذين، ومن خلال تشويه الواقع، متواطئون في جرائم الحرب المرتكبة.

عموما، فإن الفكرة الصهيونية والتي تم من خلالها اختطاف مأساة المحرقة ذهبت مؤخرا إلى أقصى حدود التطرف، وهذا يعني لهم: "أنا أحب شعبي وأرضي كثيرا لدرجة أنني أكره الآخرين"، وبالتالي فإنه ومن حق الجيش الإسرائيلي أن يفعل كل شيء، استخدام الترسانة العسكرية، المصممة لمواجهة الجيوش الحديثة المتمرسة، ضد المدنيين العاجزين تماماً، بما في ذلك النساء والأطفال. كما أن فكرة "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها" هي الفكرة السائدة في المجتمع الإسرائيلي عندما تثير الاحتجاجات العامة تساؤلات حولها. ولكن المشكلة هي أن هذا «الحق في الدفاع عن نفسها» الذي تطالب به إسرائيل هو أحادي الجانب وحصري، مثل كل ما يتعلق بمشروعها التوسعي الاستعماري. ففي الثمانينيات، استهدف جنود جيش الاحتلال أرجل الأطفال، وفي التسعينيات استهدفوا الذراعين، ومنذ عام 2000 استهدفوا الصدر والرأس. ويردد "الكبار ومنظري الفكر الصهيوني" باستمرار: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها" في هذا العالم الجبان عندما يثير مشهد المذابح التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي البغيضة اشمئزاز الرأي العام أو الصحافة. وبعبارة أخرى، يحق للجيش الإسرائيلي أن يرتكب مذابح ضد الناس دون عقاب. ومع ذلك، فإنه حتى الأطفال يمكنهم أن يفهموا أنه عندما ترسل إسرائيل كتائب من الجنود والدبابات لإطلاق النار بمدافع حربية على السكان الذين يعانون من حالة الدونية وغير القادرين على الانتقام، فإن ذلك ليس "للدفاع عن النفس"، بل للإهانة والإذلال. هي إبادة ذات دلالة موجهة لهؤلاء العرب الذين يصرون على البقاء، على الرغم من القسوة، على الأرض الصغيرة التي تركوها، أن إسرائيل هي السيد.

وفي النهاية فإنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم.