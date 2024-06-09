نتنياهو يناشد غانتس عدم الاستقالة من حكومة الحرب

رام الله - وطن: دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الوزير بيني غانتس إلى عدم الاستقالة من "حكومة الحرب"، لكن غانتس يعتزم عقد مشاورات سياسية اليوم الأحد بشأن موعد استقالته من الحكومة، بعد أن ألغى مؤتمرا كان مقررا له أمس لهذا الغرض .

وقال نتنياهو على منصة إكس "أدعو بيني غانتس.. لا تغادر حكومة الطوارئ"، مضيفا أن الوقت هو "للوحدة وليس للانقسام".

وقبيل ذلك، أعلن غانتس أمس إلغاء مؤتمر صحفي توقعت وسائل الإعلام إمكانية أن يعلن خلاله الاستقالة، وجاء الإلغاء بعد أن أعلنت قوات الاحتلال أنها استعادت 4 محتجزين لدى المقاومة من وسط قطاع غزة.

وقال غانتس بعد العملية "إلى جانب الفرحة المبررة بالإنجاز، يجب أن نتذكر كل التحديات التي تواجهها إسرائيل". وأضاف "لذلك أقول لرئيس الوزراء والقيادة برمتها: اليوم يجب أن ننظر بمسؤولية إلى ما هو صحيح وممكن للمضي قدما".

وسبق لغانتس -قائد الجيش السابق، وأحد المعارضين الرئيسيين لبنيامين نتنياهو- أن قال قبل انضمامه إلى حكومة الحرب" إن إعادة الرهائن من غزة تمثل أولوية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس سيعقد اليوم الأحد مشاورات سياسية بشأن موعد استقالته من الحكومة. وأضافت، نقلا عن أعضاء في "حزب معسكر الدولة"، أنه لا تغييرَ حتى الآن في قرار غانتس الاستقالة من الحكومة.

كما قالت استنادا لنفس المصدر إن مؤتمر غانتس الذي كان مقررا أمس تم تأجيله فقط ولم يتم إلغاؤه. وأشار أعضاء بحزب معسكر الدولة إلى أن تصريحات نتنياهو "لا تنعكس كأفعال على الأرض، ولم يتغير أي شيء، وأنه لا يزال يرفض اتخاذ قرارات إستراتيجية مطلوبة لأمن إسرائيل".