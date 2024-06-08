طوفان الأقصى" في اليوم الـ 247.. الاحتلال يرتكب مجزرة في النصيرات والمقاومة تتصدى من عدة محاور

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ247، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، باستشهاد 210 مواطنين وجرح أكثر من 400 جراء القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأوضح المكتب أن مستشفى شهداء الأقصى غير قادر على استيعاب أعداد الشهداء والجرحى، مناشدًا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بإنقاذ المستشفى وإمداده بالمستلزمات الطبية والمولدات الكهربائية لضمان استمرار تقديم الخدمة.

وشدّد على أنّ الوضع في مستشفى شهداء الأقصى كارثي وخطير بدرجة كبيرة، مطالبًا بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36801 من الشهداء و83680 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

بينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، وأعلن الناطق العسكري بإسم كتائب القسام ابو عبيدة ان ما نفذه الاحتلال الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه .

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ247: