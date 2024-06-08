لأول مرة في الحرب.. حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال بصاروخ "فلق2"

وطن: أعلن حزب الله ، اليوم السبت، إنه أطلق رشقة من صواريخ "فلق2" على مركز قيادة عسكري للاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وأشار حزب الله إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها "فلق2" إلى المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الشهور الماضية، أعلن الحزب إطلاقه مجموعة صواريخ "فلق1" تجاه معسكرات إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

ويعتبر "فلق2" من صواريخ أرض أرض، إيراني الصنع بقطر يبلغ 333 مليمتراً ويحمل رأساً متفجراً يزن 120كيلو غرام، ويصل مداه إلى 11 كيلومتراً.

وتفوق سرعة "فلق2" سرعة الصوت، وتُعادِل شُحنة الصاروخ أثناء الإطلاق 12 صاروخاً من نوع (107ملم) أو (6 صواريخ غراد).

ويتفوق "فلق2" على "فلق1" في السرعة فقط، حيث تزيد سرعته بنسبة 85% ، وذلك لامتلاكه محركاً أكبر وأقوى.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7تشرين أول/ أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الفلسطنية مواجهات مسلحة بين المقاومة اللبنانية والفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي.

ويتبنى حزب الله (وفقاً لبيانات يومية) هجمات على معسكرات ومواقع ومستوطنات إسرائيلية، بالصواريخ والمسيرات والقذائف، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة.

واستهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة "المطلة"، بالأسلحة ‏الملائمة، محققاً إصابةً مباشرةً فيه، وآخر يستخدمه جنود الاحتلال أيضاً في مستوطنة "كفريوفال"، بالأسلحة الصاروخية، في عمليتين جاءتا رداً على الاعتداءات التي استهدفت بلدة الخيام.

في غضون ذلك، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان شهيدين ارتقيا في طريق القدس، هما أحمد علي يوسف، "صادق"، من بلدة الشهابية الجنوبية، ورضوان علي عيسى، "بلال"، من بلدة حومين التحتا الجنوبية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حريق في "مسكاف عام"، بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان في اتجاهها.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنات "بيت هلل" و"هغوشريم" و"كفار يوفال" و"كريات شمونة" و"تل حي" و"راموت نفتالي" و"يفتاح"، في شمالي فلسطين المحتلة.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، بحيث استهدفت غارة معادية بلدة عيترون، أسفرت عن ارتقاء شهيد مدني وإصابة مدنيَّين آخرَين.

واستهدفت غارات الاحتلال بلدة حولا، والمنطقة الواقعة بين بلدتي شيحين ومجدل زون، والحي الغربي لمدينة الخيام، بينما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة كفر حمام، كما أفاد مراسل الميادين في الجنوب.

وقصفت المقاومة الإسلامية في لبنان، في وقت سابق السبت، مستوطنة "‏المالكية" براجمة صواريخ "كاتيوشا"، رداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة واستهداف المدنيين، وخصوصاً في عيترون، الأمر الذي أدّى ‏إلى استشهاد مواطنَين وإصابة آخرين.

واسهدفت موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الملائمة، وثكنة "زرعيت"، بالقذائف المدفعية، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في العمليتين. ‏

وشنّت المقاومة ‏هجوماً جوياً عبر مسيّرة انقضاضية على مربض المدفعية الذي استحدثه الاحتلال في منطقة "سنئيم" في الجولان السوري المحتل، استهدفت أماكن تموضع ضباط الاحتلال وجنوده، مصيبةً هدفها بدقة.‏

وعند الفجر، استهدف حزب الله مجموعةً من جنود الاحتلال داخل موقع "الراهب" عند تحركها، بالقذائف المدفعية، بعد رصد القوات الإسرائيلية في الموقع وترقّبها.

المصدر:"الميادين"