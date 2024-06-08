مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويهدمون غرفة زراعية بمسافر يطا

وطن: اقتلع مستوطنون، مساء اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون، وهدموا غرفة زراعية وسرقوا محتوياتها، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة "كرمئيل" وبؤرة "شمعون" الاستعمارية، المقامتان على أراضي المواطنين في منطقة "فاتح سدره" بمسافر يطا، وقاموا باقتلاع وتكسير 40 شجرة زيتون وغرفة زراعية للمواطن عيسى خليل حمامدة، كما سرقوا المعدات الزراعية وحطموا بعض الممتلكات.

وتتعرض مسافر يطا لاعتداءات متكررة من المستوطنين، على المواطنين وممتلكاتكم، بهدف تهجيرهم قسرا والاستيلاء على المزيد من الأراضي.