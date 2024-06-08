كولومبيا تُقرر وقف بيع الفحم للاحتلال بسبب حربه على غزة

وطن: قررت كولومبيا رسمياً، اليوم السبت، وقف بيع الفحم للاحتلال بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس"، في محاولةٍ لعزل الاحتلال نتيجةً لاستمرار حربه على غزة

وكانت وزارة التجارة الكولومبية قد دعت، قبل يومين، إلى الحد من صادرات الفحم إلى "إسرائيل"، مؤكّدةً أنّ القيود المفروضة على الفحم تهدف إلى المساعدة في إنهاء الحرب، إذ "يجب أن تظل سارية حتى تنتهي.

يُشار إلى أنّ كولومبيا تُعدّ أكبر مورد للفحم إلى الاحتلال حيث اشترت اشترى الأخير العام الماضي، فحماً من كولومبيا بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار تقريباً.

وتدهورت العلاقات بين كولومبيا و"إسرائيل" بعدما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع "اسرائيل" احتجاجاً على الحرب على غزة، مؤكّداً أنّ العدوان الإسرائيلي على القطاع هو "إبادة جماعية".

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، علّقت كولومبيا جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية مؤكّدةً أنّه يجب على العالم أن يُقاطع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وسبق أن اتخذ الرئيس الكولومبي موقفاً صارماً ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قرار بلاده سحب سفيرها لدى الاحتلال.

وكانت حكومة كولومبيا قد أعلنت مؤخراً قرار اعترافها بفلسطين دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، وفقا لبيان رسمي صدر عنها.