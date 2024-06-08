قوات الاحتلال تقتحم بلدات سلواد ودير جرير ونعلين قضاء رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة سلواد وقرية دير جرير شرق رام الله، وبلدة نعلين غربا.

وأفادت مصادر صحفية بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت بلدة سلواد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، أضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير جرير، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

كما أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله وداهمت المسجد الكبير ومنازل لمواطنين لم تعرف هويتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.