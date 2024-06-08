شهيدان في غارات الاحتلال على بلدة عيترون جنوب لبنان

وطن: استشهد مواطنان لبنانيان، اليوم السبت، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة عيترون جنوب لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية بأن "مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا بصاروخين موجهين مستهدفة مقهى داخل محطة محروقات في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل".

وأضافت المصادر أن "الغارات أدت إلى استشهاد صاحب المحل علي خليل حمد (37 عاما من بلدة عيترون) والشاب مصطفى عيسى (وهو من منطقة إقليم التفاح)، وعملت فرق الإسعاف على نقل جثمانيهما إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل".

وأشارت إلى أن الغارات تسببت بأضرار كبيرة في المحل والمحطة والمحلات والمنازل المجاورة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات الخيام ومركبا وحولا، والمنطقة الواقعة بين بلدتي مجدلزون والجبين. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الضهيرة ويارين في القطاع الغربي.