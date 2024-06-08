ابو عبيدة: ما نفذه الاحتلال في النصيرات جريمة مركبة واول من تضرر بها هم اسراه

وطن:قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة "ان ما نفذه الاحتلال الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه".

واضاف الو عبيدة ان الاحتلال تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية.

واشار الى ان العملية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى الاحتلال وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

ونشر جيش الاحتلال، فيديو قال فيه إنه لإجلاء المحتجزين الإسرائيليين من الميناء الأمريكي في غزة.