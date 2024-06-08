حماس: مشاركة أميركا في العملية الإجرامية اليوم تثبت تواطؤها في جرائم الحرب

وطن: علقت حركة المقاومة الإسلامية -حماس- على مجزرة النصيرات التي استعاد جيش الاحتلال فيها أربعة من أسراه، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء تركزت في مخيم النصيرات.

وأضافت، أن ما أعلنه جيش الاحتلال عن تخليص عدد من أسراه بعد أكثر من 8 أشهر من العدوان لن يغير فشله الاستراتيجي.

وأشارت، أن المقاومة الباسلة لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى وهي قادرة على زيادة غلتها.

مؤكدة أن مشاركة أمريكا في العملية الإجرامية اليوم تثبت تواطؤها في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة.



المصدر: الجزيرة