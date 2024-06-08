مقتل ضابط في جيش الاحتلال في النصيرات ومشاركة أميركية في استعادة المحتجزين الأربعة

وطن: أفاد موقع أكسيوس -نقلا عن مسؤول بالإدارة الأميركية- أن ما وصفها بـ"خلية المختطفين الأميركية في إسرائيل" ساعدت في إعادة المحتجزين الأربعة الذين أعلن جيش الاحتلال اليوم استعادتهم من غزة بعملية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي أول تعليق له بعد إعلان استعادة الأسرى الأربعة، قال رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل لا تستسلم للإرهاب" وإنها تعمل لإعادة المحتجزين.

وأضاف "نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضا. لن نهدأ حتى نكمل المهمة" ونعيد جميع المحتجزين، سواء الأحياء منهم أو الأموات حسب قوله.

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت إنه تابع من غرفة القيادة عملية استعادة المحتجزين الأربعة تحت إطلاق نار كثيف، قائلا إن المهمة "نُفذت".

وأضاف غالانت أن القوات التي استعادت المحتجزين عملت تحت قصف ناري مكثف وفي بيئة حضرية معقدة وفق قوله.



عائلات الأسرى

في المقابل، قالت عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة إن على حكومة الاحتلال أن تتذكر أن "واجبها إعادة جميع المحتجزين الـ120" بالقطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ضابطا في وحدة اليمام قتل خلال عملية استعادة المحتجزين الأربعة، التي أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق أنها تمت بالتنسيق بين جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب النصيرات.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أن الأسرى الأربعة كانوا ضمن المحتجزين من حفل النوفا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن وضعهم الصحي جيد، وأنهم نُقلوا لإجراء الفحوص الطبية في مستشفى تل هاشومير.

وقال إن المحتجزين هم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

كما قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن مختلف الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية شاركت في العملية.

عملية "مركبة جدا"

وأشار إلى أن العملية كانت "مركبة جدا" وشارك فيها مئات العناصر المقاتلة من الشاباك، والكتيبة 98، وسلاح المظليين، وأيضا عناصر من سلاح الجو وسلاح البحر عملوا لتأمين التغطية النارية.

وقد أظهرت صور خاصة استخدام القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال شاحنة مساعدات وسيارة مدنية لتنفيذ العملية.

وتظهر الصور دخول السيارات المدنية بحماية من دبابات تابعة لجيش الاحتلال المناطق الغربية لمخيم النصيرات، في الوقت الذي شنت فيه الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال سلسلة غارات غير مسبوقة استهدفت المخيم ومناطق متفرقة وسط القطاع، وخلفت حتى اللحظة استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا وعشرات المصابين.

المصدر: الجزيرة + وكالات