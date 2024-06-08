ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 36801 شهيدا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى36801 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 83680 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 70 مواطنا وإصابة 150 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.