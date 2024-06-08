مستوطنون يحرقون مساحات واسعة من أراضي ترقوميا غرب الخليل

وطن: احرق مستوطنون اليوم السبت، مساحات واسعة من أراضي بلدة ترقوميا، غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنون احرقوا غرفة زراعية للمواطن أبو ياسر حمدان شرق منطقة الطيبة القريبة من المحاجر، وامتدت النيران إلى مساحات واسعة من اراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون والكرمة.

يذكر أن المستوطنون أحرقوا مساحات واسعة من أراضي المواطنين بالمنطقة ذاتها في الثالث من الشهر الجاري، ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى إليها لإخماد الحريق، واعتقلت اثنين منهم، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.



ومنذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تمنع قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في مناطق الطيبة، والهردش، والمطينة، وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1127 اعتداءً في الضفة الغربية، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.