جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد مؤمن أبو عسل في بلدة عنبتا شرق طولكرم

وطن: شيعت جماهير غفيرة في طولكرم، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد مؤمن عمر أبو عسل (22 عاما)، في بلدة عنبتا شرق المحافظة.

وكان الشهيد ابو عسل قد استشهد صباح اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة، التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، باتجاه بلدة عنبتا، وتم استقباله بالتكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

واتجه المشيعون إلى منزل ذوي الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، من أهله واصدقائه، ومن ثم الصلاة على جثمانه الطاهر في المسجد القديم، قبل مواراته الثرى في المقبرة الشرقية في عنبتا.