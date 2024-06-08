الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أكثر من 20 دونما شرق يطا

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم السبت، بالاستيلاء على أكثر من 20 دونما من أراضي المواطنين المستصلحة والمزروعة بالأشجار شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأوضح رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، أن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على أراض مستصلحة ومزرعة بالأشجار في القرية شرق بلدة يطا، ويملكها المواطن خالد الرجبي.

وأشار إلى أن المنطقة تتوسط مناطق زيف، وخلة فرن مع وادي السمن وخلايل المغربي وتقع في قلب خلة بيرين، والاستيلاء عليها يهدد كل المناطق المجاورة.