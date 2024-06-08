حزب الله يستهدف ثكنة "زرعيت" بقذائف المدفعية
وطن: دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله- استهداف مواقع الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وشماليها.
وأعلنت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا، صباح اليوم السبت، ثكنة "زرعيت" بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة.
كما شنّت المقاومة، في وقت سابق اليوم، هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة "سنئيم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط الاحتلال وجنوده، وأصابت الهدف بدقة.
وقبل ذلك، أعلنت أنه بعد رصدٍ وترقّب لقوات الاحتلال في موقع "الراهب" عند فجر اليوم، وعند تحرّك مجموعة من جنوده داخل الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.
يُذكر أنّ المقاومة كانت قد نفّذت 4 عمليات، أمس الجمعة، استهدفت من خلالها مرابض مدفعية الاحتلال في الموقع العسكري في "خربة ماعر"، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيط الموقع بقذائف المدفعية، إضافةً إلى آلية عسكرية داخل موقع "بركة ريشا"، بصاروخ موجّه، وانتشار للجنود في حرج "نطوعا" بالأسلحة الصاروخية.