حزب الله يستهدف ثكنة "زرعيت" بقذائف المدفعية

وطن: دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله- استهداف مواقع الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وشماليها.

وأعلنت المقاومة أنّ مجاهديها ‌استهدفوا، صباح اليوم السبت، ثكنة "زرعيت" بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏





كما شنّت المقاومة، في وقت سابق اليوم، ‏هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة "سنئيم" في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط الاحتلال وجنوده، وأصابت الهدف بدقة.‏

وقبل ذلك، أعلنت أنه بعد رصدٍ وترقّب ‏لقوات الاحتلال في موقع "الراهب" عند فجر اليوم، وعند ‏تحرّك مجموعة من جنوده داخل الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.‏



يُذكر أنّ المقاومة كانت قد نفّذت 4 عمليات، أمس الجمعة، استهدفت من خلالها مرابض مدفعية الاحتلال في الموقع العسكري في "خربة ماعر"، وانتشاراً لجنود الاحتلال ‏في محيط الموقع بقذائف المدفعية، إضافةً إلى آلية عسكرية داخل موقع "بركة ريشا"، بصاروخ موجّه، وانتشار للجنود في حرج "‏نطوعا" بالأسلحة الصاروخية.