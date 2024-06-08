"الديمقراطية": إدراج جيش الاحتلال على القائمة السوداء يستوجب مقاطعة تامة ووقف إمداده بالسلاح والذخائر

وطن: أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار الأمم المتحدة، إدراج جيش الاحتلال على القائمة السوداء، باعتباره قاتلاً للأطفال الفلسطينيين، ورأت في ذلك انتصاراً لأطفال فلسطين على جيش الاحتلال، وانتصاراً للعدالة الدولية، وخطوة على تأكيد الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف.

وقالت الجبهة الديمقراطية للمرة الثالثة، تقف العدالة الدولية إلى جانب شعبنا وقضيته، الأولى قرار محكمة العدل الدولية، بإلزام "إسرائيل" وقف حرب الإبادة الشاملة ضد شعبنا، والثانية دعوى المدعي العام للجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت، باعتبارهما يمثلان القيادات "الإسرائيلية" على المستويين السياسي والعسكري.

ودعت الجبهة الديمقراطية دول العالم، إلى مقاطعة شاملة لجيش الاحتلال، بوقف إمداده بالسلاح والذخائر، أو مشاركته في التدريبات الثنائية أو الجماعية، أو طرد طلابه العسكريين من الجامعات الدولية، أو وقف مشاركة مندوبيه في المؤتمرات الدولية، على طريق فرض العزلة الدولية على "إسرائيل"، باعتبارها دولة مارقة، ارتقت أعمالها العدوانية إلى مستوى جرائم حرب، وإبادة جماعية، مما يتطلب حراكاً دولياً لطردها من المنظمة الدولية للأمم المتحدة، لتلقى المصير نفسه الذي لقيته دولة جنوب إفريقيا، في زمن نظام الفصل العنصري البائد.