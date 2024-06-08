محدث| عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل والعنيف على المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة

وطن: استُشهد عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال المكثف، برا وبحرا وجوا، على المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، التي تشهد عدوانا غير مسبوق، منذ أكثر من ساعة.

وشن طيران الاحتلال غارات على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، في سلسلة غارات وقصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار في مخيمي المغازي والنصيرات والبريج.

وتطلق طائرات كواد كابتر المسيرة التابعة لجيش الاحتلال النار بشكل عشوائي على المواطنين في عدد من الشوارع، بمخيم النصيرات.

وفي مخيم البريج، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلا.

ومنذ نحو الساعة، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف على حيي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة، ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، مع تحليق مكثف على علو منخفض.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ بحر غزة في محيط الميناء، غرب مدينة غزة.

يتبع..