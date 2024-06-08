جعفر الطويل يكتب لوطن: تهافت عصامية وسردية الكيان الصهيوني

لأكثر من ثمان عقود استطاع الكيان الصهيوني من خلال دولته التي قامت على حساب شعب حي تربطه بأرضه كل مقومات الحق والشرعية والتاريخ أن يسوق دولته بأنها دولة عصامية ديموقراطية قوية حيث سرعان ما تهافتت هذه الصورة الوهمية الزائفة بشكل جلي وواضح مع استمرار عدوان الأبادة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والارض المحتلة عام ٤٨ ليتجلى هذا التهافت في عدة صورة ومظاهر منها ما بات واضحا جليا وأخر ما يشكل إرهاصات لمظاهر لاحقة وهي:

1_ إنهيار صورة الجيش الإسرائيلي حيث تجلى ذلك بالكشف عن ضعف هذا الجيش وترهله على المستوى الجنود الذين يفتقرون إلى المهنية واللياقة والشجاعة والاخلاقية بل أكثر من ذلك اعتماد دولة الكيان على المرتزقة بأعداد كبيرة جدا بما يضيفي الى زيف السردية الصهيونية دليلا أخر على عدم شرعية هذا الكيان الذي لا يمتلك جيشا مؤهلا تنغرس فيه شرعية الحق في الوجود والارتباط بهذه الأرض ويكشف عن تبعات سياسة استقدام المهاجرين الفاقدين للارتباط التاريخي في فلسطين .

2_ سقوط السردية الصهيونية في الحق التاريخي بفلسطين وأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض فعدوان الإبادة الذي تقترفه إسرائيل منذ ثمان عقود والتي اسشرست بعد السابع من اكتوبر ايقظت الرأي العام العالمي الذي ضلل على مدار ثمان عقود بالسردية الصهيونية التي سوقتها ماكنة اعلامية دعائية هائلة وبات الرأي العام العالمي وشعوب العالم تستكشف نبض الحقيقة وجوهر الصراع الصهيوني الفلسطيتي

3- بعد أن استطاعت الحركة الصهيونية ان تخدع العالم وتفرض على الامم المتحدة سن قانون دولي يدين جرائم الابادة الجماعية وضعت إسرائيل نفسها في موضع الاتهام بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ولا تزال الادلة الدامغة تتلاحق وتحاصر إسرائيل وتضيق الخناق عليها في زاوية الادانة بهذه الجريمة الإنسانية البشعة مع إدراكنا بحجم التأثير السياسي على محكمة العدل الدولية إلا أن إمعان إسرائيل في اقتراف الأفعال التي تندرج في جريمة الإبادة الجماعية سيضع القضاء الدولي على المحك في إثبات نزاهته ومصدقيته وأيا كان حكم المحكمة فقد بات واضحا للرأي العام العالمي وغالبية دول العالم أن إسرائيل موصومة بجريمة الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

4_ التحول في الموقف الدولي المتلاحق من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي تجلى باعتراف العديد من دول الغالم بدولة فلسطين كدولة كاملة السيادة سيكرس لاحقا عزلة إسرائيل ويكثف الضغوط على الامم المتحدة ومجلس الأمن للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

5_ أدت القرارات المؤقتة الاحترازية المتلاحقة لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بقطاع غزة وقرارات الجنائية الدولبة بحق قادة اسرائيلين وقرار الامين العام للأمم المتحدة بادراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للجيوش التي تهدد الاطفال بكشف القناع عن الوجه النازي لدولة إسرائيل وزيف ديموقراطيتها وإظهارها كدولة إرهابية مارقة تتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان

6_ أظهر عدوان الإبادة أن دولة أسرائيل تفتقر إلى العصامية سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي أو الدولي فهي دولة اتكالية تعتمد في المجالات الثلاث على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل وهذا الدعم الامريكي بات محرجا جدا للولايات المتحدة الامريكية وسيكون له تبعات تغييرية على المدى الاستراتيجي إذا احسن الفلسطينيون والعرب استغلال ذلك والعمل على استثماره.

7_ سقوط سردية أن أرض إسرائيل هي أرض الملتقى والنعيم والأمان لليهود والذي سيعزز الهجرة المعاكسة وسيقوض سياسات استقدام المهاجرين الجدد وملامح هذه الهجرة بدأت بالفعل وإن لم يسلط الضوء عليها.

8_ تتبلور إرهاصات تفكك اجتماعي سياسي في إسرائيل تحت رماد الموقف من العدوان ونتائجه سرعان ما سيتصاعد مع ظهور كامل نتائج هذه العدوان المكلف لإسرائيل.

لا ريب أن هذا العدوان الابادي المتصاعد على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والذي تجسدت فيه أقسى صنوف البطش والتقتيل والتدمير فوق احتمال البشر ألا أن المحصلة النهائية له سيتمثل في حقيقة لا تغيب عن كل ذي بصيرة وهي أنه لا يمكن إفناء أو أخضاع أو تركيع الشعب الفلسطيني وأن المتغير الاستراتيجي في نتائج هذا العدوان هو إحلال السردية التاريخية الحقيقية بدلا من السردية الزائفة الصنيعة وما سيتبعها من تغيير جذري على الواقع على المدى الاستراتيجي.