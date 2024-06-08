الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم بنايته السكنية في القدس ويشرد 50 شخصا

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، مقدسيا على هدم بنايته السكنية، في بلدة جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة.

وأكد صاحب البناية عطا شقيرات، بأن الاحتلال أجبره صباح اليوم على هدم بنايته المكونة من 6 طوابق، وتتجاوز مساحتها 580 مترا مربعا، لتجنب دفع مبالغ مالية باهظة لبلدية الاحتلال.

وأضاف، أن محاولات ترخيصها خلال السنوات الماضية لم تسعفه، بعد صدور قرار بهدمها من قبل بلدية الاحتلال في عام 2007.

وأضاف، أن 50 شخصا كانوا يعيشون في هذه البناية، واضطررنا لهدمها، لتجنب الدمار والخراب اللذين ستحدثهما جرافات الاحتلال في المنازل المجاورة.