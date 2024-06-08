القرار 46.. الاحتلال يمنع دخول المناضل عبد اللطيف غيث للضفة الغربية

وطن: سلمت سلطات الاحتلال، المناضل عبد اللطيف غيث في القدس، امراً عسكريا جديدا يمنع دخوله للضفة الغربية لمدة ستة شهور أخرى، بذريعة الخطر على "أمن دولة الاحتلال".

ويعد هذا الأمر العسكري الجديد للاحتلال، القرار ال 46 خلال 13 عاما.

يذكر أن غيث كان تسلم العديد من الأوامر العسكرية التي تمنعه من دوخل الضفة الغربية، كما جرى تسليمه أمر اخر يقضي بمنع الإتصال والتواصل مع قائمة من الشخصيات الوطنية والإعتبارية لمدة ستة شهور بذريعة الخطر على أمن المنطقة والقدس