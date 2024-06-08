شهداء وجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب احرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً بالسكان في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وافادت مصادر محلية باستشهاد أربعة مواطنين و 14 جريحاً بينهم 8 أطفال على الأقل، في المنزل المستهدف، والذي يعود لعائلة مهنا.

وأشارت مصادر محلية، إلى تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مخيم النصيرات، فيما استهدفت مدفعيته مخيم البريج تزامناً مع غارةٍ جوية على مدينة غزة.

أما جنوب القطاع، فأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف حارقة، فيما اشتعلت النيران في منطقة عريبة شمالي مدينة رفح.