استشهاد الشاب مؤمن أبو عسل برصاص الاحتلال في عنبتا

وطن: استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم السبت، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، أن الشاب مؤمن عمر أبو عسل، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عنبتا شرقي طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت فجر اليوم، بلدة عنبتا، واعتقلت شابيْن؛ أحدهما أسير محرر، بعد تفتيش عدة منازل واندلاع مواجهات "عنيفة" في حارات البلدة؛ أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على الشبان.