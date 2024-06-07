الاحتلال يقتحم يعبد وعرابة في جنين ويعتدي بالضرب على شاب

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدتي عرابة ويعبد في محافظة جنين، واعتدت بالضرب على شاب.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، واندلعت مواجهات في يعبد أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب سلطان بلال الشلبي وتم نقله إلى قسم الطوارئ في عرابة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بين البلدتين.