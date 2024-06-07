نائب الأمين لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: مقترح بايدن حمّال أوجه.. وسنكون غداً في الدوحة لمواصلة المفاوضات

وطن: أكّد نائب الأمين لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، اليوم الجمعة، أنّ المقترح الذي قدّمه الرئيس الأميركي، جو بايدن، والمتعلق بوقف الحرب على غزة، "غامض وحمّال أوجه"، مطالباً بأن يكون تفسير وقف إطلاق النار "مكتوباً في الاتفاق".

وقال الهندي إنّ حركة الجهاد "ستكون غداً في الدوحة لمواصلة جهود التفاوض لوقف إطلاق النار"، مؤكّداً أنّ موقف المقاومة واضح وهو إنهاء العدوان بشكل حقيقي ومن ثم إعادة الإعمار وتبادل الأسرى.

وأضاف أنّه من السابق لأوانه الحديث عن انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار، مشدّداً على أنّ مصر وقطر لا تمارسان ضغوطاً على المقاومة، خصوصاً وأنّها وافقت على ورقتهما في 6 أيار/مايو الماضي.

أما الإدارة الأميركية، فوفق الهندي، فإنها شريكة في الهدف العام للعدوان الإسرائيلي "وهو اجتثاث المقاومة".

كما أضاف أنّ الاحتلال "فشل في الخروج ولو بصورة نصر واحدة مرتبطة بأهدافه المختلفة"، بعد 8 أشهر من العدوان.

كذلك، أكد الهندي، أنّ الخطر الآن على جميع الفلسطينيين من الاحتلال الذي يستهدف الضفة الغربية وغزة بشكلٍ يومي، لافتاً إلى أنّه لا خطر من حماس على فتح أو من فتح على حماس.

كما أشار إلى أنّ اليوم التالي للحرب "فلسطيني بامتياز".



أما المشهد اليوم، بحسب الهندي، فهو للشعب الفلسطيني الذي يقاوم من أجل حريته، لافتاً إلى أنّ جيش الاحتلال يتلقى الهزائم في مختلف محاور القتال في قطاع غزة.

وبخصوص جبهات الإسناد، أكّد أنّها عنصر أساسي في حسابات الولايات المتحدة لإنهاء العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى كل العالم.

المصدر:"الميادين"