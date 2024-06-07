طوفان الأقصى" في اليوم الـ 246.. "القسام" تكبد الاحتلال خسائر بدير البلح وإدراج "جيش الاحتلال" على القائمة السوداء

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ246، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36731، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في دير البلح وسط القطاع.

يأتي ذلك بينما قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بدفعة صاروخية مقر قيادة فرقة غزة في موقع رعيم، فيما واصل جيش الاحتلال عملياته في دير البلح وشرق البريج ورفح.

من جانبه، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بإدراج "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ246: